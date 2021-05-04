Про це 39-річна попзірка написала в своєму Instagam, додавши до публікації відео свого танцю під пісню французької співачки Інділи “Boite En Argent”.

На думку Спірс, автори документальних стрічок критикують ставлення ЗМІ до неї, але самі роблять те ж саме. Співачка також нагадала, що в її житті були і яскраві та приємні події. Проте, за її словами, публіку більше цікавить негатив.

“2021 рік, безумовно, значно кращий, ніж 2020-й, але я і не думала, що все буде так. Так багато документальних фільмів про мене цього року з чужим поглядом на моє життя. Що я можу сказати… Ці фільми такі лицемірні. Вони критикують ЗМІ, а потім роблять те ж саме??? Прокляття… Я не знаю усіх вас, але я з радістю нагадую вам усім, що хоча у мене і були досить важкі часи, в моєму житті були більш чудові моменти. Але, на жаль, світ більше зацікавлений у негативі!!!” – зазначила співачка.

“Навіщо виділяти найбільш негативні та травматичні часи у моєму житті назавжди?” – додала Брітні Спірс.

Співачка також повідомила, що з нетерпінням чекає літніх поїздок, та похвалилася своїм садом, назвавши його найкращим у Лос-Анджелесі.

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Як зазначає британське агентство ВВС, коментар Брітні Спірс стосувався двох документальних стрічок, котрі вийшли в 2021 році.

Перший фільм під назвою “Framing Britney Spears” (“Становлення Брітні Спірс”) був представлений виданням The New York Times у лютому. В цій стрічці розповідається про життя і кар’єру співачки, вплив слави і про опіку її батька Джеймса Спірса, а також про те, яку роль у житті артистки відіграли ЗМІ й близькі, коли у неї стався нервовий зрив.

Брітні Спірс раніше зізнавалася, що “два тижні плакала” через цю стрічку й те, “в якому світлі її представили” у фільмі.

Другий фільм під назвою “Битва за Брітні: Фанати, готівка та опікунство”, був випущений каналом BBC у вихідні. У ньому журналісти вирушили до рідного міста Спірс, щоб зрозуміти причини опікунства над співачкою.