Про це виконавиця розповіла у своєму Instagram.
Співачка поділилася, що навколо неї – все зіпсовано після багатьох років контролю, а найгіршим для неї було перебувати під постійним наглядом охорони.
“Я б хотіла побачити, як хто-небудь скаже Дженніфер Лопес сидіти вісім годин на день сім днів на тиждень… Без машини, з особистою охороною, яка говорить мені біля моїх власних дверей, що я не можу виходити на вулицю протягом чотирьох місяців… Немає місця для усамітнення”, – написала вона.
Виконавиця розповіла, що охорона спостерігала за нею, навіть коли вона приймала душ. За словами Брітні Спірс, її змушували пити літій. Щотижня їй давали шість флаконів ліків.
“Я б хотіла, щоб команда менеджерів порадила Дженніфер Лопес пройти через те, через що пройшла я… Як ти думаєш, що б вона зробила? Її родина ніколи б такого не допустила, – додала Брітні Спірс.
Артистка заявила, що нині вона чує поради, що вже може робити, що хоче. Проте після пережитого їй складно й вже пізно.
- Суд у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) офіційно усунув від опікунства над американською співачкою Брітні Спірс її батька Джеймі у 2021 році.
- Наприкінці жовтня Брітні Спірс відверто розповіла про стосунки з сім’єю під час опікунства. За її словами, члени її родини були поруч лише тоді, коли їм було зручно.