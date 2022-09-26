Американська співачка Брітні Спірс поділилася спогадами про часи, коли її опікали упродовж 13 років. Вона розповіла, як їй не дозволяли виходити на вулицю чотири місяці поспіль та змушували пити ліки.

Про це виконавиця розповіла у своєму Instagram.

Співачка поділилася, що навколо неї – все зіпсовано після багатьох років контролю, а найгіршим для неї було перебувати під постійним наглядом охорони.

“Я б хотіла побачити, як хто-небудь скаже Дженніфер Лопес сидіти вісім годин на день сім днів на тиждень… Без машини, з особистою охороною, яка говорить мені біля моїх власних дверей, що я не можу виходити на вулицю протягом чотирьох місяців… Немає місця для усамітнення”, – написала вона.

Виконавиця розповіла, що охорона спостерігала за нею, навіть коли вона приймала душ. За словами Брітні Спірс, її змушували пити літій. Щотижня їй давали шість флаконів ліків.

“Я б хотіла, щоб команда менеджерів порадила Дженніфер Лопес пройти через те, через що пройшла я… Як ти думаєш, що б вона зробила? Її родина ніколи б такого не допустила, – додала Брітні Спірс.

Артистка заявила, що нині вона чує поради, що вже може робити, що хоче. Проте після пережитого їй складно й вже пізно.