Брітні Спірс відсвяткувала пишне весілля: фото

Про це повідомляє видання People.
Цього важливого дня наречені були одягнені в образи від італійського модного дому Versace, а на церемонію була запрошена сама модельєрка Донателла Версаче.
Вона розповіла People, що для пошиття сукні Брітні та її 3-метрового шлейфа кравчині Versace працювали близько 700 годин, адже все робилося вручну. Донателла додала, що співачка “завжди посідала особливе місце” у її серці. Водночас вельон, на якому лежала кішка артистки мав довжину понад 4,5 метри.
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Проте це не єдиний аут фіт, який показала Брітні. Протягом вечірки на честь свята змінила три вбрання від Versace. Наречену прикрашали коштовності з білого золота, діамантами та перлами від Stephanie Gottlieb.
“Побачивши її вільною, щасливою, коли вона виходила заміж, змусило мене усміхатися”, — наголосила Версаче.
Крокуючи до вівтаря Брітні супроводжувала композиція Елвіса Преслі “Can’t Help Falling in Love”.
Проте, Брітні з Семом не виконували першого танцю. Замість нього вони танцювали під пісню самої артистки “Toxic”.
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