Сьогодні американська попспівачка Брітні Спірс відсвяткувала своє пишне весілля з актором Семом Асгарі. На знакову подію запросили італійську модельєрку Донателлу Версаче.

Про це повідомляє видання People.

Цього важливого дня наречені були одягнені в образи від італійського модного дому Versace, а на церемонію була запрошена сама модельєрка Донателла Версаче.

Вона розповіла People, що для пошиття сукні Брітні та її 3-метрового шлейфа кравчині Versace працювали близько 700 годин, адже все робилося вручну. Донателла додала, що співачка “завжди посідала особливе місце” у її серці. Водночас вельон, на якому лежала кішка артистки мав довжину понад 4,5 метри.













Брітні Спірс відсвяткувала пишне весілля: фото // 7 фото

Проте це не єдиний аут фіт, який показала Брітні. Протягом вечірки на честь свята змінила три вбрання від Versace. Наречену прикрашали коштовності з білого золота, діамантами та перлами від Stephanie Gottlieb.

“Побачивши її вільною, щасливою, коли вона виходила заміж, змусило мене усміхатися”, — наголосила Версаче.

Крокуючи до вівтаря Брітні супроводжувала композиція Елвіса Преслі “Can’t Help Falling in Love”.

Проте, Брітні з Семом не виконували першого танцю. Замість нього вони танцювали під пісню самої артистки “Toxic”.