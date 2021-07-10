Про це інформує видання People.
Дискусійний знімок було зроблено у ванній кімнаті. На фото, ймовірно, Брітні Спірс стоїть оголена спиною до камери із заколеним на потилиці волоссям та підвіскою на шиї.
За дві доби з моменту публікації цей пост набрав понад 2 мільйони “лайків”.
Однак у коментарях до відвертого фото розгорілася справжня дискусія: користувачі висловили сумнів, що на знімку дійсно Спірс, адже не помітили на знімку татуювання співачки.
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Як можна побачити на інших фото зірки, в неї на шиї принаймні донедавна було татуювання. Однак на опублікованому оголеному знімку воно відсутнє. Раніше Спірс зізнавалася, що тату на шиї – її улюблене.
Ще одне татуювання в співачки було на попереку.
Користувачі публікували коментарі наступного змісту: “А де татуювання на задній частині шиї?”, “Як це може бути вона, якщо у неї немає обох татуювань”, “Ми знаємо, що це не ти”, тощо. Інші закликали “звільнити Брітні”.
І ось співачка вирішила розставити “крапки над і” та опублікувала досить різкий Instagram-пост, в якому пояснила відсутність татуювань.
За словами Брітні Спірс, вона сама відредагувала фото, щоб подивитися, як її шкіра виглядатиме без татуювань.
“Гаразд… Я відредагувала своє татуювання на шиї, бо хотіла побачити, який вигляд буде без нього. І так, мені це подобається більше. Тому, поки ви розмовляєте за моєю спиною, ідіть до чорта, хейтери”, – написала співачка.
- Американська поп-зірка Брітні Спірс 23 червня вперше дала публічні свідчення в суді Лос-Анджелеса (США) у справі про її опікунство. Спірс виголосила емоційну промову, назвавши майже 13-річну опіку образливою, та зазначивши, що почувається травмованою.
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