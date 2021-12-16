Sony Music Entertainment купив права на весь каталог пісень Брюс Спрінгстіна, включаючи такі класичні твори, як “Born to run”, ”Born in the USA” та ”Blinded by the light” за 500 мільйонів доларів.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

За словами двох осіб, поінформованих про угоду, відомий американський співак та музикант Брюс Спрінгстін продав права на свою музику Sony Music Entertainment, що цілком може стати найдорожчим контрактом в історії.

Про угоду, яка була заключена останніми тижнями публічної інформації не поступало, а конкретні умови невідомі. Та його вартість може перебільшувати 500 мільйонів доларів.

Представники Sony та Springsteen відмовились від коментарів в середу ввечері. Це найбільша угода за кілька років, коли інвестори, великі музичні компанії та приватні інвестиційні компанії вклали мільярди доларів на покупку пісень.

Боб Ділан, Пол Саймон, Стіві Нікс, Шакіра, Ніл Янг та багато інших продали всі чи частину своїх робіт за сотні мільйонів доларів.