ЄС працює над чотирирічним планом фінансової допомоги Україні на десятки мільярдів євро, намагаючись поставити свою підтримку виснаженій війною країні на стабільнішу основу.

Джерело: Financial Times

Минулого року ЄС піддався критиці за безсистемну допомогу Києву.

Європейська комісія почала працювати над пропозицією, яка допоможе задовольнити потреби країни не лише наступного року, а й до 2027 року, зазначили дипломати і посадовці ЄС.

Прихильники плану, який ще потребує доопрацювання, пояснюють, що він забезпечить Києву більшу видимість і певність у його фінансах. План також спрямований на заохочення інших союзників, таких як США та Велика Британія, надавати схожі довгострокові зобов’язання.

Якщо цей план схвалять всі країни-члени ЄС, кошти можуть бути використані для загальної бюджетної підтримки України. Зокрема, можливо буде розширено пакет макрофінансової допомоги ЄС на 18 млрд євро. Водночас кошти ЄС також можуть бути використані для невідкладних потреб у відбудові, які оцінюються в 14 мільярдів доларів лише цього року.

План фінансування, який може спричинити новий випуск боргових зобовʼязань комісією, з’явився на тлі перегляду багаторічного бюджету ЄС, розрахованого на 2021-2027 роки.

Пропозиції комісії все ще розробляються, але вони можуть бути готові вже цього місяця, можливо, напередодні конференції з відновлення України, запланованої на 21-22 червня в Лондоні.

Офіційні особи сподіваються, що, виступивши з довгостроковим фінансуванням, ЄС може спонукати США запропонувати власну багаторічну допомогу.

Одначе, змусити країни-члени ЄС одностайно погодитися на фінансування буде складно, особливо тому, що Угорщина вже призупинила попередні етапи фінансування для України в межах тактики прем’єр-міністра Віктора Орбана, який намагається розблокувати мільярди євро заморожених грошей ЄС для своєї країни.