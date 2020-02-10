Про це повідомляється на сайті премії.

“Дякую Академії за цю честь з усіх можливих. Мені сказали, що у мене є тільки 45 секунд на цій сцені – це на 45 секунд більше, ніж Сенат дав на цьому тижні Джону Болтону (колишньому раднику президента США з питань нацбезпеки, який не свідчив на процесі імпічменту Трампу – Ред.)”, – пожартував Пітт під час вручення премії.

Також актор подякував режисеру Квентіна Тарантіно і актору Леонардо Ді Капріо.

“Дякую всім чудовим людям, які зустрілися мені на моєму шляху, завдяки яким я стою тут, одного разу в Голлівуді. Це так, чи не так? Цю перемогу я присвячую моїм дітям, які наповнюють фарбами все, чим я займаюся. Я обожнюю вас” , – додав Бредд Пітт.