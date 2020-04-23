Ролик опубліковано на Youtube-каналі шоу.
Напередодні режисер та сценарист Джон Красінскі, відомий за роллю Джима Гелперта в телесеріалі “Офіс”, запустив своє шоу Some Good News (“Трохи хороших новин”), покликане піднімати глядачам настрій під час пандемії.
У четвертому епізоді недільного шоу Красінскі з’явилися брати Джонас, Біллі Айлиш, Chance the Rapper, а також Бред Пітт.
“Нам варто дізнатися прогноз погоди. Бред, як там справи?”, — сказав Красінскі.
Після на екрані з’явився Пітт в зеленому светрі та кепці, який виглядає на вулицю з балкона, звідки видніються пальми, які оточують будинок актора.
“Виглядає дуже добре, так!”, — заявив актор.
Після камера знову переключилася на домашню студію Красінскі.
На відео з 6:50 хв.
Варто зазначити, що в минулому випуску Some Good News у ролі ведучого прогнозу погоди виступив Роберт Де Ніро.
- У лютому Бред Пітт вперше отримав премію “Оскар” за кращу чоловічу роль другого плану у фільмі “Одного разу в Голлівуді”.