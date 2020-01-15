Про це на своїй сторінці в Twitter написав європейський комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.
“Сьогодні Єврокомісія вирішила просити Суд ЄС про введення тимчасових заходів для уряду Польщі – призупинити діяльність дисциплінарної палати Верховного суду. Ми як і раніше готові вести з Польщею конструктивний діалог, заснований на справедливості і повазі“, – пише він.
В той же час віце-президент Європейської комісії Віра Юрова пояснила, що клопотання є частиною санкцій процедури по відношенню до Польщі за судову реформу.
Нагадаємо, що Сенат Польщі підтримав суперечливі закони, спрямовані на реформування судової системи, – про Верховний суд та Державну раду судочинства. Сенат схвалив їх без поправок, які раніше пропонували представники опозиційних партій.
- 20 липня 2017 року ряді міст Польщі відбулися акції протесту в зв’язку з прийняттям Сеймом країни законопроекту про проведення судової реформи.
- 15 липня Сенат Польщі ухвалив законопроект, згідно з яким Верховний суд країни повинен підкорятися Міністерству юстиції. Так, глава Мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних і окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя. Також закон надає депутатам роль у виборі членів Національної судової ради – органу, який призначає суддів.