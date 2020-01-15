Європейська комісія просить Суд Європейського Союзу ввести заходи по відношенню до Польщі за її судову реформу.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав європейський комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

“Сьогодні Єврокомісія вирішила просити Суд ЄС про введення тимчасових заходів для уряду Польщі – призупинити діяльність дисциплінарної палати Верховного суду. Ми як і раніше готові вести з Польщею конструктивний діалог, заснований на справедливості і повазі“, – пише він.

В той же час віце-президент Європейської комісії Віра Юрова пояснила, що клопотання є частиною санкцій процедури по відношенню до Польщі за судову реформу.

Нагадаємо, що Сенат Польщі підтримав суперечливі закони, спрямовані на реформування судової системи, – про Верховний суд та Державну раду судочинства. Сенат схвалив їх без поправок, які раніше пропонували представники опозиційних партій.