Через пандемію коронавірусу COVID-10 бродвейські театри не відкриються для відвідувачів до кінця 2020 року.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

У понеділок, 29 червня, Ліга Бродвею (найбільша торговельна асоціація бродвейських театрів, що базується в Нью-Йорку) заявила, що театри залишаться закритими до кінця року. Показ перших шоу очікується не раніше, ніж наприкінці зими — напочатку весни.

Наразі представники галузі обговорюють з державними та медичними чиновниками умови проведення шоу в майбутньому (правила скринінгу, тестувань, дезинфекцій та ін.).

Представниця Ліги Шарлотта Сен-Мартен зазначила, що у розробці протоколів роботи є прогрес, проте зараз чиновники з побоюванням ставляться до перспективи відновлення роботи театрів, оскільки кількість випадків COVID-19 зростає.

“Розчарування йде на другий план, коли йдеться про те, щоб ризикувати життям чи здоров’ям людей”, — зазначила Сен-Мартен.

Нагадаємо, бродвейські театри закрилися 12 березня. Тоді йшло 31 шоу, ще 8 були доступні для попереднього перегляду. Це найтриваліша перерва в роботі Бродвею за всю його історії.