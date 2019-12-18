Киян і гостей столиці 23 грудня на сцені Жовтневого палацу чекає приголомшливий спектакль Театру Олександра Меламуда "Весна для Гітлера". Це мюзикл-феєрія, який можна назвати справжнім щепленням від смутку перед новорічними святами.

Ми розповімо про 5 причин, які відрізняють цей спектакль від інших:

При чому тут Гітлер і чому глядачі буквально “валяться від реготу”? При тому ж, причому Єва Браун та інші ролі. Це спектакль у виставі, де персонаж Гітлера (Остап Ступка) смішний до непристойності: це п’яниця й наркоман, волею долі взявся грати роль фюрера. Він бігає в шортиках і ловить метеликів. Це гротеск: комедійна пластика, зачіска й вуса. Однак мюзикл Театру Меламуда взагалі не про Гітлера, це комедія про аферистів театрального спрямування, ну дуже спраглих розв’язати свої фінансові проблеми – звичайно ж, через інших. Утім, результат цієї афери виходить дуже і дуже несподіваним. “Весна для Гітлера” – мюзикл бродвейського рівня і розмаху. Над проєктом Театру Олександра Меламуда працював іменитий режисер Семен Горов, який як ніхто інший тонко відчуває комедію і створює самі новорічні мюзикли, знайомі кожному ( “Божевільний день або одруження Фігаро”, “Сорочинський ярмарок”, “Вечори на хуторі біля Диканьки”).

У “Весні для Гітлера” є всі складові справжнього бродвейського мюзиклу. На глядачів чекає талановита гра й вокал артистів, яскравий сюжет, іскрометний гумор, блискуча хореографія балетмейстера Марії Крижанівської, оригінальні декорації художника-постановника Маші Шубіної, унікальні костюми від Любави Сокіл, музичний супровід від знаменитого джаз-бенду під управлінням Андрія Соловйова. У “Весні для Гітлера” – філігранно відтворена атмосфера бродвейського театру.

Сюрпризи. “Весна для Гітлера” – вишукане шоу, яке вдовольнить найвибагливішого театрала. Це Олексій Вертинський на високих підборах, в золотистому трико і з довгими рожевими віями, який крутиться, немов цирковий акробат, під стелею в спеціальному кільці. Це так, що стріляє різнокольоровими конфетті і несподівана поява на сцені народного артиста України Остапа Ступки, який сидить весь час в залі для глядачів. Яскраві емоції гарантує зірковий склад акторів. На сцену в несподіваних образах вийдуть Олексій Вертинський, Олексій Суханов, Олександр Меламуд, Остап Ступка, Людмила Смородина, В’ячеслав Ніконоров, Мирослава Філіпович. Справжній заряд веселощів і сміху. Вистава вражає бродвейським розмахом і яскравими танцювальними постановками. Саме музика з бродвейським джазом і комедійним сюжетом дарує той чарівний настрій свята, який залишається з глядачем надовго. Курйозних ситуацій у постановці стільки, що з лишком дістанеться всім: хтось може сміятися над героями шоу і над собою. Без посмішки не залишаться навіть ті, хто сміятися не звик.

Пропустити цей вечір веселощів ніяк не можна. Краще звільнити вечір 23 грудня від запланованих справ. В жодному разі не затримуватися на роботі, а разом з друзями поквапитися зайняти вільні місця в залі для глядачів.

23 грудня, 19.00, Жовтневий палац – “Весна для Гітлера”

Квитки можна придбати в касах Києва або онлайн тут:

https://bit.ly/2JafEX5

https://parter.ua/ru/vesna-dlia-hitlera

https://kontramarka.ua/ru/event/vesna-dla-gitlera-58197-92541.html