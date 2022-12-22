Про це повідомило Bloomberg.
За даними видання, казахські брокери і банки займалися вищезазначеним останні місяці. Вони активно купували або робили пропозиції щодо російських суверенних цінних паперів.
У казахстанському кліринговому центрі реєстрація боргу дозволяє покупцям отримувати купонний дохід і основну суму боргу. Завдяки обхідному шляху фірми з Казахстану можуть отримувати швидкий прибуток для себе і клієнтів. Паралельно з цим деякі міжнародні інвестори залишаються власниками боргу на мільярди рублів.
Міжнародні інвестори не можуть отримати купонні доходи та основну суму боргу за паперами через санкції, накладеними на Росію і самою Росією. Проте покупці всередині країни можуть отримувати платежі.
Видання надіслало запит Центральному депозитарію Казахстану, але вони відмовилися коментувати операції. Водночас було повідомлено про різке збільшення кількості зареєстрованих єврооблігацій і ОФЗ, випущених Міністерством фінансів Росії. Станом на 1 листопада їхня загальна кількість зросла до 42 з жовтня. У вересні ж кількість реєстрацій зросла до 33 з 13.
На сьогодні багато іноземних інвесторів з рублевими бондами залишилися з паперами, за якими вони не можуть отримати доступ до платежів за межами Росії. Якщо продавати їх, то покупці можуть повернути принаймні деяку вартість.
- З 2023 року Німеччина має намір імпортувати нафту з Казахстану. Берлін заперечив, що буде купувати російську нафту наступного року.