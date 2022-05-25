Броньована техніка Нацмузею історії України в Другій світовій війні захищала Київ від окупантів із початку повномасштабного вторгнення. Наразі експонати повернули додому.

Про це повідомив на офіціальній сторінці у Facebook Національний музей історії України в Другій світовій війні.

З початком повномасштабної військової агресії РФ проти України частину бронемашин з експозиції музею було використано Збройними силами України для захисту Києва від навали окупаційних військ. З п’єдесталів знімали найновіші зразки озброєння, які були у відмінному стані.

Тепер, як зазначили представники музею, експонати повернули додому, до Меморіалу.

“Після тривалої відсутності додому, на територію Меморіалу, повернулися наші експонати. Запитаєте, де були? Півтора місяця несли варту на вулицях Києва. Вони тримали оборону в найскладніші, найважчі дні захисту української столиці, протистояли нашестю ворожої орди. Дякуємо за службу”, — зазначається в дописі Нацмузею історії Україні в Другій світовій.