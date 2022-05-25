Про це повідомив на офіціальній сторінці у Facebook Національний музей історії України в Другій світовій війні.

З початком повномасштабної військової агресії РФ проти України частину бронемашин з експозиції музею було використано Збройними силами України для захисту Києва від навали окупаційних військ. З п’єдесталів знімали найновіші зразки озброєння, які були у відмінному стані.

Тепер, як зазначили представники музею, експонати повернули додому, до Меморіалу.

Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні

“Після тривалої відсутності додому, на територію Меморіалу, повернулися наші експонати. Запитаєте, де були? Півтора місяця несли варту на вулицях Києва. Вони тримали оборону в найскладніші, найважчі дні захисту української столиці, протистояли нашестю ворожої орди. Дякуємо за службу”, — зазначається в дописі Нацмузею історії Україні в Другій світовій.

Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні

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