Бронетягач на одному з військових полігонів вчинив смертельний наїзд на військовослужбовця Анатолія Мельника.

Про це повідомили в пресцентрі оперативного командування “Північ”.

“На жаль, сьогодні, 28 січня, близько 9:15 через порушення техніки безпеки на одному з загальновійськових полігонів сталося лихо: загинув військовослужбовець”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при буксуванні військової техніки стався наїзд на військовослужбовця. Механік-водій МТЛБ, який буксували, в умовах обмеженої видимості бойової машини, не зміг пересвідчитися у відсутності людей перед машиною і почав рух, внаслідок чого спричинив тяжке травмування військовослужбовця та його смерть.

“Трагічності ситуації додає той факт, що лише два тижні тому у всіх військових частинах оперативного командування “Північ” пройшли навчання з техніки безпеки й детальні інструктажі особового складу. Але біда все ж-таки сталася”, – повідомили у пресцентрі.

Загинув старший солдат Мельник Анатолій Васильович, 1981 року народження, сум’янин.

Командувачем оперативного командування “Північ” призначено розслідування даного трагічного випадку. Попередньо встановлено, що ставалося порушення заходів безпеки через необережність. Слідство триває, і про його висновки буде повідомлено додатково.

Вчора, 25 січня, важке поранення отримав український захисник в районі Золотого.