Поліція Київської області сповістила, що пам'ятник поліціянта, схожого на шефа поліції Київщини Андрія Нєбитова, профінансувала профспілка. Втім, там відмовилися називати вартість витвору.

Про це йдеться у відповіді поліції Київської області на запит #Букв.

Як повідомляли раніше #Букви, 20 серпня очільник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов відкрив пам’ятник “бронзовому капітану”. За словами Нєбитова, на виготовлення пам’ятника витратили 180 кілограмів бронзи.

Очільник поліції Київщини порадив тим, хто хоче отримати заохочення чи підвищення на службі, торкатись різних частин пам’ятника. Зменшену копію пам’ятника він вручив своєму заступникові Павлу Панфьорову.

Користувачі соцмереж помітили неабияку схожість пам’ятника з самим Нєбитовим та висміяли це у своїх дописах. Згодом пам’ятник затулили наметом та приставили до нього двох чоловіків у цивільному одязі.

#Букви звернулись до ГУНП Київської області з проханням надати інформацію щодо суми, витраченої на пам’ятник і статуетки.

Там відповіли, що на їх виготовлення та встановлення не витрачались бюджетні кошти, натомість пам’ятник та статуетки отримано на баланс від Київської обласної профспілкової організації атестованих працівників органів внутрішніх справ України.

За телефоном цієї організації, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, #Буквам відмовились назвати вартість пам’ятника, пославшись на комерційну таємницю. Від подальших коментарів відмовились.