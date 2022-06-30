Депутати Великої Британії попередили, що попри війну в Україні "брудні гроші" з РФ продовжують надходити до Сполученого Королівства.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на відповідну заяву.

У Комітеті із закордонних справ Палати громад наголосили, що самовдоволення уряду та неспроможність міністрів вжити ефективних заходів означає, що російські активи, “відмиті” через лондонське Сіті, використовувалися для фінансування “військової каси” президента РФ Володимира Путіна.

У дуже критичному звіті говориться, що “неадекватна підготовка та передбачення” керівництва міністерства закордонних справ означає, що уряд повільно запроваджує санкції, додаючи, що “ганебно” те, що міністрам знадобилася війна для впровадження Закону про економічні злочини, який має на меті запобігти відмиванню корупційних коштів через британський ринок нерухомості.

У доповіді йдеться, що заходи все ще “недостатні чи швидкі” й мало допомагають вирішити “фундаментальну невідповідність” між ресурсами, доступними правоохоронним органам, й особами, на яких вони спрямовані. На тлі цього депутати знову закликали до “суттєвого збільшення” фінансування Національного агентства з боротьби зі злочинністю, Управління з боротьби із серйозними шахрайствами та правоохоронних органів.

У доповіді також зробили висновок, що росіяни вважають Велику Британію “безпечним притулком” для їхнього “корумпованого багатства”, а уряд не бажає просувати законодавство, щоби зупинити потік “брудних грошей”.

“Небажання уряду висунути законодавство, щоб зупинити потік брудних грошей, ймовірно, сприяло переконанню в Росії, що Велика Британія є безпечним притулком для корупційних багатств”, – зазначається в документі.

У британському парламенті вважають ганебним те, що потрібна була війна, щоби спонукати уряд до дій. Парлементарі впевнені, що попри красномовно міністрів “про необхідність придушити клептократів, риторика не була підкріплена конструктивними діями”. У такий спосіб, корупційні гроші продовжували надходити до Британії.