Про це #Буквам повідомила пресслужба політичної партії “Демократична сокира”.

“Прем’єра “Брудного кешу” на великому екрані відбудеться сьогодні, 9 липня, о 19:00 біля Нацбанку. Проте, зранку автомобілі невідомих повністю заблокували проїжджу частину біля НБУ. Коли ж почався монтаж екрану, до активістів партії “Демократична Сокира”, один із лідерів якої – Антон Швець – є співавтором розслідування, прийшла поліція із вимогою дозволу”, – йдеться в повідомленні.

Організатори заходу заздалегідь повідомили КМДА про його проведення.

Фото: “Демократична сокира”

“І законних підстав його заборонити у правоохоронців немає. Вочевидь, основний фігурант розслідування Кирило Шевченко вживає всіх заходів, щоб українці не побачили свідоцтв його участі у фінансових махінаціях. Одразу після поліціянтів, яких на місці перебуває понад п’ятдесят, приїхали співробітники Печерської районної адміністрації. Наразі ситуація напружена. Водночас співавтор розслідування “Брудний кеш” Антон Швець наголосив, що показ фільму відбудеться за будь-яких обставин”, – зазначили в партії.