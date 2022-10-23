Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що РФ нині на високому міжнародному рівні надала офіційну ілюстрацію для прислів’я "на злодії шапка горить". Так він зреагував на заяви російського міністра Шойгу щодо "брудної бомби".

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, “брехня щодо “брудної бомби”, яку начебто готується застосувати Україна, – це елемент вже звичної кремлівської тактики, коли російські злочинці намагаються превентивно звинуватити у своєму злочині жертву агресії”.

Міністр нагадав, що з 2014 року це було вже неодноразово. Після 24 лютого РФ відкрито погрожує застосуванням ядерної зброї. Навесні країна-агресорка свідомо провокувала катастрофу на Чорнобильській АЕС, а зараз шантажує світ катастрофою на Запорізькій АЕС, її ракети створюють небезпеку для інших атомних об’єктів України, наголосив він.

Резніков зауважив, що Україна завжди була надзвичайно відповідальною у питаннях ядерної безпеки.

“Наші ядерні об’єкти і сьогодні відкриті для МАГАТЕ. Пересвідчитись у тому, що російські заяви є маячнею, елементарно”, – зазначив він.

Тож, переконаний міністр оборони, найкращою відповіддю на російські закиди мають стати рішучі кроки щодо посилення тиску на злочинний терористичний режим, а також активна допомога Україні засобами, які дозволять швидше очистити нашу землю від пошесті, аби “ні в кого навіть думки не було вчинити ядерний злочин у Європі”.

“Не як міністр, а як громадянин відзначу таке. Ставлення до землі в Україні завжди було особливим. Сьогодні по реакції наших воїнів і усіх наших людей я бачу, як щиро вони прагнуть звільнити українську землю від російського бруду. Від снарядів, залишків техніки, сміття, яке лишають по собі російські орди. Це навіть не військова – це ментальна потреба”, – наголосив Резніков.

Тому навіть теоретично уявити, ніби Україна здатна вдіяти щось, що може спричинити тривале забруднення нашої землі, неможливо, це нонсенс, пояснив очільник МОУ.

Він також висловив вдячність партнерам, які адекватно сприймають “цю небезпечну російську балаканину”.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що в Україні буцімто готують провокації із застосуванням так званої “брудної бомби”.

Своєю чергою, Лекорню наголосив, що “Франція закликає РФ покласти край її агресивній війні проти України та зробити все можливе, щоб сприяти деескалації”.