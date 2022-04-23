За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, бригада, яка знущалась з мирних українців у Бучі на Київщині, знаходиться поблизу міста Ізюм (Харківська область).

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Йдеться про підрозділи 64-ої окремої мотострілецької бригади армії Росії, зауважили у Генштабі.

Ці військові у березні окупували місто Буча та під час окупації вбивали, катували та ґвалтували мирних українців.

Після виходу з Київщини окупантів перекинули у Харківську область, до Ізюма, де вони продовжують воювати проти України.

Водночас, наголосили у Генеральному штабі ЗСУ, ця бригада російських армійців вже зазнала втрат на Харківщині.