Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Йдеться про підрозділи 64-ої окремої мотострілецької бригади армії Росії, зауважили у Генштабі.
Ці військові у березні окупували місто Буча та під час окупації вбивали, катували та ґвалтували мирних українців.
Після виходу з Київщини окупантів перекинули у Харківську область, до Ізюма, де вони продовжують воювати проти України.
Водночас, наголосили у Генеральному штабі ЗСУ, ця бригада російських армійців вже зазнала втрат на Харківщині.
- Нагадаємо, українські захисники з полку “Азов” повідомили, що в оточеному російськими окупантами Маріуполі помітили ворожі танки з позначкою “V”. Такі ж танки перебували у Бучі на Київщині, коли місто було окуповане росіянами.
- Відомо, що президент країни-агресора Володимир Путін нагородив 64-у бригаду, яка окупувала Бучу та вчинила звірства у березні, почесним званням “гвардійської”.