Про це повідомила омбудсменка так званої “ДНР” Дар’я Морозова.

За її словами, 10 липня Пол Юрі помер від “хвороб та стресу”.

“Під час першого медичного огляду у Пола Юрі було виявлено низку хронічних захворювань. У тому числі діабет, ураження дихальної системи, нирок та ряд захворювань серцево-судинної системи”, – заявила Дар’я Морозова.

Також вона додала, що Пол Юрі перебував у пригніченому психологічному стані через нібито байдужість до його долі на батьківщині.

45-річний британський гуманітарний працівник Пол Юрі помер під час того, як перебував у полоні російських загарбників у так званій “ДНР”.

За даними BBC News, Велика Британія заявила, що вимагає від України та російського уряду термінових роз’яснень щодо повідомлень про смерть британського гуманітарного працівника.

“Ми терміново обговорюємо це питання з нашими українськими союзниками та міністерством закордонних справ Росії”, – заявили в МЗС Британії. Також зазначили, що продовжують підтримувати тісний контакт із родиною Пола Юрі.

Міністерство закордонних справ Великої Британії зв’язалося з родиною 45-річного чоловіка, повідомляє Presidium Network, волонтерська група, яка допомагає його родичам. Матір Пола Юрі, Лінда розповідала, що у її сина був цукровий діабет і він приймав інсулін.

Пол Юрі разом з іншим волонтером Діланом Хілі допомагали людям в Україні під час війни. Вони співпрацювали з громадською організацією Presidium Network. Представники Presidium Network кажуть, що його матір зараз “збентежена і все ще перебуває у стані шоку”.

Пола Юрі затримали на одному з російських блокпостів на півдні України 25 квітня. Він намагався в’їхати на підконтрольну російським військовим територію. Повідомлялося, що він допомагав виїхати родині з села, що знаходиться на півдні Запоріжжя. Натомість росіяни звинуватили британця у шпигунстві.