Британець знайшов змію в пакеті з броколі, які він купив в магазині

Чоловік розповів, як був шокований, знайшовши живу змію в пучку броколі, який він купив у магазині Aldi.

Джерело: Sky news

63-річний Невілл Лінтон сказав, що купив броколі у магазині Aldi у Вест Мідлендс.

Діставши їх з холодильника, щоб приготувати їжу, він виявив в пакеті змію.

“Це було дуже страшно. Я погано розбираюся зі зміями”, – сказав Лінтон. “Щастя, що я просто не залишив броколі на кухні, інакше вона лазила б по домі. Для нас це було б величезним ризиком, оскільки тут живе двоє вразливих людей”.

Пізніше змію доставили в зоопарк Дадлі.

Після інциденту Лінтон сказав, що йому запропонували компенсацію, але її не достатньо для нього. Він пояснив, що запропонована сума не компенсує йому ризик для його сина-інваліда та вразливої ​​тещі, які живуть з ним. Такий вид змій не отруйний, проте вони можуть серйозно вкусити.

Представник Aldi сказав:

“У нашого постачальника ніколи не було скарг такого характеру, і він має надійні процеси для запобігання виникненню таких проблем. Ми розслідуємо цей одиничний інцидент і попросили вибачення перед містером Лінтоном, що наші звичайні високі стандарти не були дотримані”.