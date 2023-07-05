Британець знайшов змію в пакеті з броколі, які він купив в магазині

Джерело: Sky news
63-річний Невілл Лінтон сказав, що купив броколі у магазині Aldi у Вест Мідлендс.
Діставши їх з холодильника, щоб приготувати їжу, він виявив в пакеті змію.
“Це було дуже страшно. Я погано розбираюся зі зміями”, – сказав Лінтон. “Щастя, що я просто не залишив броколі на кухні, інакше вона лазила б по домі. Для нас це було б величезним ризиком, оскільки тут живе двоє вразливих людей”.
Пізніше змію доставили в зоопарк Дадлі.
Після інциденту Лінтон сказав, що йому запропонували компенсацію, але її не достатньо для нього. Він пояснив, що запропонована сума не компенсує йому ризик для його сина-інваліда та вразливої тещі, які живуть з ним. Такий вид змій не отруйний, проте вони можуть серйозно вкусити.
Представник Aldi сказав:
“У нашого постачальника ніколи не було скарг такого характеру, і він має надійні процеси для запобігання виникненню таких проблем. Ми розслідуємо цей одиничний інцидент і попросили вибачення перед містером Лінтоном, що наші звичайні високі стандарти не були дотримані”.
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