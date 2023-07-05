Чоловік розповів, що був шокований, знайшовши живу змію в пучку броколі, який він купив у магазині Aldi.

Джерело: Sky news

63-річний Невілл Лінтон сказав, що купив броколі у магазині Aldi у Вест Мідлендс.

Діставши покупку з холодильника, щоб приготувати їжу, він виявив у пакеті змію.

“Це було дуже страшно. Я погано знаюся на зміях, – сказав Лінтон. – Щастя, що я просто не залишив броколі на кухні, інакше вона повзала б будинком. Для нас це було б величезним ризиком, оскільки тут живе двоє вразливих людей”.

Пізніше змію доставили до зоопарку Дадлі.

Після інциденту Лінтон сказав, що йому запропонували компенсацію, але її не достатньо для нього. Він пояснив, що запропонована сума не компенсує йому ризик для його сина-інваліда та вразливої ​​тещі, які живуть із ним. Такий вид змій не отруйний, проте вони можуть серйозно вкусити.

Представник Aldi сказав:

“У нашого постачальника ніколи не було скарг такого характеру, і він має надійні процеси для запобігання виникненню таких проблем. Ми розслідуємо цей одиничний інцидент і попросили вибачення перед містером Лінтоном, що наших звичайних високих стандартів не було дотримано”.