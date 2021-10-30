Про це йдеться у заяві британського уряду.

Відомо, що група з 29 осіб прибула до Великої Британії вчора, 29 жовтня, після втручання міністра закордонних справ і підтримки британських і канадських організацій Stonewall і Rainbow Railroad.

У британському уряді сподіваються, що цей приїзд стане першим із багатьох, завдяки яким представники ЛГБТ-спільноти з Афганістану зможуть почати нове життя. Пріоритет надаватимуть тим, хто співпрацював в Афганістані з британцями, а також виступав за права людей, демократичні цінності та свободу слова.

Крмі цього в зяаві зазначили, що за правління Талібану ЛГБТ є одними з найбільш уразливих категорій населення в Афганістані, оскільки багато з них зіштовхуються з високим рівнем переслідування, дискримінації та нападів.

“Велика Британія є запеклим борцем за свободу та право всіх людей бути самими собою і любити того, кого вони хочуть, без переслідувань. Ми відіграли ключову роль у виведенні цих людей і продовжимо робити все можливе, щоб допомогти афганцям із групи ризику покинути країну”, – сказала міністерка закордонних справ та міністерка у справах жінок і рівних можливостей Елізабет Трасс.

Також у заяві додали, що з моменту виведення військ з Афганістану Велика Британія допомогла понад 1300 людям, зокрема громадянам Великої Британії та Афганістану, покинути країну.