Про це Вадим Пристайко заявив в інтерв’ю UA TV.
Угода між Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії та урядом України відносно кредитної підтримки розвитку спроможностей ВМС ЗСУ на 1,7 млрд фунтів стерлінгів підписана у Лондоні у листопаді 2021 року.
“Угода наразі проходитиме ратифікацію в парламенті. Я сподіваюся, що наші колеги з українського парламенту оперативно це зроблять. Нам треба рухатися швидше”, — зауважив дипломат.
Кораблі передадуть у рамках виконання угоди, підписаної між двома країнами у листопаді минулого року. Але спочатку її має ратифікувати Верховна Рада. Вони вже готові та зараз проходять дообладнання, яким займається британська компанія Babcock.
“Я зустрічався з керівництвом компанії. Ми підтвердили готовність переходу на наступний етап, на якому проводитимуться технічні та будівельні роботи на місцях”, – наголосив Пристайко.
Окрім цього, він додав, що Україна також отримає озброєння для цих кораблів.
“Далі — постачання озброєння для цих кораблів і будівництво нових кораблів. Частина буде побудована у Великій Британії, а частину будуватимуть вже в Україні”, — поінформував Пристайко.
Вадим Пристайко також зауважив, що це буде перше подібне озброєння в Україні.
“У нас взагалі не було можливості протистояти ракетним озброєнням кораблів. Ці протикорабельні ракети діють приблизно так само, як протитанкові ракети. Перевага цих ракет у тому, що вони працюють за принципом “вистрілив і забув”. Тобто вона сама може відстежувати декілька мішеней. Вони будуть встановлені на моторні броньовані човни, яким так званий москітний ефект дає змогу одночасно атакувати кілька мішеней”, — резюмував посол.
Довідка. 12 листопада 2021 року у Лондоні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко підписав українсько-британську рамкову угоду.
Британсько-українська угода передбачає фінансування у 1,7 млрд фунтів для закупівлі та обслуговування двох протимінних кораблів, спільного виробництва восьми ракетних кораблів та фрегата. Також планується поставка і модернізація озброєння для наявних суден і консультаційно-технічна підтримка будівництва військово-морської інфраструктури.
Згідно з Меморандумом від 7 жовтня 2020 року, програму будівництва та модернізації кораблів ВМС України очолить британська компанія Babcock International Group. Також долучатимуться MBDA, Thales і Royal Haskoning DHV. Усі компанії тісно співпрацюватимуть з українською промисловістю.
- Нагадаємо, Велика Британія розпочала процес постачання Україні нового пакету систем безпеки для підвищення оборонних можливостей у відповідь на загрозливу поведінку Російської Федерації.
- Окрім цього, у США мають намір передати Україні гелікоптери Мі-17 для підтримки обороноздатності української армії.
- Також в Адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну. Обговорюють надання більшої кількості зброї та боєприпасів на тлі можливої ескалації військової агресії Росії.
- Відомо, що Держдепартамент США дозволив Литві, Латвії та Естонії передати Україні зброю американського виробництва. Країни Балтії відвантажать для ЗСУ протитанкові комплекси Javelin та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.
- При цьому, до України вже надійшла перша частина військової допомоги від США. Цей вантаж містить близько 90 тонн летальної зброї.
- 21 січня під будівлею посольства Великої Британії в Україні відбулася акція подяки за надання озброєння для зміцнення української обороноздатності. #Букви відвідали акцію та зробили для вас світлини.
- При цьому, посольство Росії в США звернулось до офіційного Вашингтона із закликом відмовитись від постачання зброї ЗСУ, аби не підштовхувати Київ “до нових провокацій”.