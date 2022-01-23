Надзвичайний та Повноважний Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко висловив сподівання, що Верховна Рада без затримки ратифікує українсько-британську рамкову угоду про кредитування на розвиток ВМС, котра, зокрема, передбачає передачу Україні двох протимінних кораблі.

Про це Вадим Пристайко заявив в інтерв’ю UA TV.

Угода між Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії та урядом України відносно кредитної підтримки розвитку спроможностей ВМС ЗСУ на 1,7 млрд фунтів стерлінгів підписана у Лондоні у листопаді 2021 року.

“Угода наразі проходитиме ратифікацію в парламенті. Я сподіваюся, що наші колеги з українського парламенту оперативно це зроблять. Нам треба рухатися швидше”, — зауважив дипломат.

Кораблі передадуть у рамках виконання угоди, підписаної між двома країнами у листопаді минулого року. Але спочатку її має ратифікувати Верховна Рада. Вони вже готові та зараз проходять дообладнання, яким займається британська компанія Babcock.

“Я зустрічався з керівництвом компанії. Ми підтвердили готовність переходу на наступний етап, на якому проводитимуться технічні та будівельні роботи на місцях”, – наголосив Пристайко.

Окрім цього, він додав, що Україна також отримає озброєння для цих кораблів.

“Далі — постачання озброєння для цих кораблів і будівництво нових кораблів. Частина буде побудована у Великій Британії, а частину будуватимуть вже в Україні”, — поінформував Пристайко.

Вадим Пристайко також зауважив, що це буде перше подібне озброєння в Україні.

“У нас взагалі не було можливості протистояти ракетним озброєнням кораблів. Ці протикорабельні ракети діють приблизно так само, як протитанкові ракети. Перевага цих ракет у тому, що вони працюють за принципом “вистрілив і забув”. Тобто вона сама може відстежувати декілька мішеней. Вони будуть встановлені на моторні броньовані човни, яким так званий москітний ефект дає змогу одночасно атакувати кілька мішеней”, — резюмував посол.

Довідка. 12 листопада 2021 року у Лондоні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко підписав українсько-британську рамкову угоду.

Британсько-українська угода передбачає фінансування у 1,7 млрд фунтів для закупівлі та обслуговування двох протимінних кораблів, спільного виробництва восьми ракетних кораблів та фрегата. Також планується поставка і модернізація озброєння для наявних суден і консультаційно-технічна підтримка будівництва військово-морської інфраструктури.

Згідно з Меморандумом від 7 жовтня 2020 року, програму будівництва та модернізації кораблів ВМС України очолить британська компанія Babcock International Group. Також долучатимуться MBDA, Thales і Royal Haskoning DHV. Усі компанії тісно співпрацюватимуть з українською промисловістю.