Міністр закордонних справ Великої Британії підпише законопроєкт про жорсткі санкції стосовно Росії вже цього тижня. Їх можуть ввести у разі ймовірного нападу Російської Федерації на Україну, зокрема проти компаній, пов’язаних із РФ.

Про це повідомляє британське видання The Guardian. Елізабет Трасс мала підписати його до 10 лютого, проте цьому завадила затримка. У Міністерстві закордонних справ Британії не називали її причин. Після підписання документу законопроєкт представлять в парламенті. “Це буде найжорсткіший режим санкцій Великої Британії проти Росії, і це означає, що ми можемо діяти узгоджено зі США та іншими партнерами”, — наголосило видання. Європейський Союз (ЄС) все ще розглядає санкції, які впровадять у разі нового наступу РФ. Вони стосуються також п’яти газопроводів, які з’єднують Росію та Німеччину. Голова британського МЗС проведе переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим сьогодні. Зокрема через те, що чиновники у Великій Британії не бачать доказів російської військової деескалації та вибору шляху дипломатії. МЗС Росії попередило, що британська сторона має змінити риторику та тон виступів, бо наразі “неможлива продуктивна взаємодія ні у розв’язанні двосторонніх проблем, ні у розв’язанні міжнародних проблем”. Поки Елізабет Трасс перебуватиме у Москві, прем’єр-міністр Борис Джонсон прибуде до Польщі. Після зустрічі з одним із найближчих союзників Великої Британії Джонсон вирушить до Брюсселя, щоб зустрітися з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Він розглядає можливості подальшого розміщення у Східній Європі.

Законопроєкт, оголошений МЗС Британії, буде спрямований на будь-яку компанію, яка пов’язана з Російською державою. Іншими словами на той бізнес, який має економічне або стратегічне значення для РФ. Запропоновані закони нададуть можливість накладати санкції на осіб, що пов’язані з компаніями. Трасс обіцяє, що союзникам Путіна буде “ніде не сховатися”, якщо до України вдеруться.

Тіньовий головний секретар казначейства Пет Макфадден зазначав, що велика кількість багатств близьких осіб до режиму Путіна прив’язані до власності у Великій Британії. За його словами, вже є розвинена група юридичних фірм, консалтингових, трастових і піар-фірм, які готові допомогти цим людям і подати позови на тих, хто може їх викрити.

“Ліз Трасс має припинити ганятися за заголовками і нарешті розправитися з наближеними до Путіна після багатьох років порушених обіцянок. Знову ж таки, це все слова і жодної дії. Це може бути найнеприємнішою помилкою, коли йдеться про обіцянку уряду щодо брудних грошей з Росії, які надходять до Великої Британії”, — наголосила прессекретар ліберальних демократів із закордонних справ Лейла Моран.

Велика Британія наголошує на політиці відкритих дверей НАТО і праві України приєднатися до блоку за її вибором.