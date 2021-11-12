Про це повідомила пресслужба відомства у власному профілі Twitter.
У міністерстві заявили, що до польсько-білоруського кордону спрямовано невелику групу військовослужбовців збройних сил Великої Британії.
Ці дії було узгоджено з урядом Польщі.
Британські військові мають вивчити обставини на кордоні та надати інженерну підтримку польським прикордонникам для вирішення ситуації з мігрантами з Білорусі.
“Невелика група військовослужбовців збройних сил Великої Британії була розгорнута після угоди з польським урядом, щоб вивчити, як інженерну підтримку ми можемо надати для вирішення ситуації на кордоні з Білоруссю”, – заявили у відомстві.
- Раніше повідомлялося, що Україна посилює охорону кордону із Білоруссю: його додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліціянтів.
- Тим часом у Білорусі сотні мігрантів прямують до польського кордону у супроводі силовиків.
- Польська сторона наголосила, що Білорусь і Росія ведуть проти країн Заходу гібридну та інформаційну війну, використовуючи для цього нелегальних мігрантів.
- 9 листопада дві групи мігрантів прорвалися з Білорусі до Польщі. Їх затримали та повернули назад польські прикордонники.