Міністерство оборони Великої Британії заявило про відправлення військових до польсько-білоруського кордону.

Про це повідомила пресслужба відомства у власному профілі Twitter.

У міністерстві заявили, що до польсько-білоруського кордону спрямовано невелику групу військовослужбовців збройних сил Великої Британії.

Ці дії було узгоджено з урядом Польщі.

Британські військові мають вивчити обставини на кордоні та надати інженерну підтримку польським прикордонникам для вирішення ситуації з мігрантами з Білорусі.

“Невелика група військовослужбовців збройних сил Великої Британії була розгорнута після угоди з польським урядом, щоб вивчити, як інженерну підтримку ми можемо надати для вирішення ситуації на кордоні з Білоруссю”, – заявили у відомстві.