Про це повідомили на Twitter-сторінці британського посольства в Києві.

Як сповіщалося, минулого тижня у РФ стартував всеросійський перепис населення. Країна-окупант проводить перепис і на території АР Крим, що МЗС України розцінює як акт, спрямований на легітимізацію анексії.

Відтак МЗС України закликало міжнародну спільноту до засудження проведення Росією перепису на тимчасово окупованій території України та невизнання його результати.

Велика Британія засудила проведення перепису та висловила підтримку Україні.

“Плани Росії з проведення перепису населення у Криму не змінюють того факту, що Крим – це Україна. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України”, – заявили в посольстві.