Мешканка Великої Британії Ребека Робертс кілька років боролася з безпліддям, а потім завагітніла двійнею. Однак малюки зачаті з перервою у кілька тижнів.

Про це повідомляє CBS News.

Зазначається, що 38-річна Ребека вже й не сподівалася завагітніти. Разом зі своїм чоловіком Рісом Вівером вона звернулася по допомогу до клініки. Лікарі порадили препарат, який допомагає завагітніти під час овуляції.

Диво, на яке пара чекала довгі роки, сталося. Жінка виявила, що вагітна, але все ще продовжувала приймати препарат.

На 7 та 10 тижні вагітності скринінг підтвердив, що жінка виношує дитину. Однак вже через два тижні лікар побачив ще один плід. Його зачали вже під час вагітності.

“Я була така вражена, усе здавалося нереальним. Добре, що я лежала на дивані, інакше я б знепритомніла на підлозі. Я відчувала себе щасливою, але водночас шокованою”, ㅡ розповіла жінка.

17 вересня Ребека стала мамою близнюків: хлопчика Ноя та дівчинки Розалі. Дівчинка мала вдвічі меншу вагу за свого брата, оскільки в неї було менше часу на розвиток.

Новонароджені деякий час перебували у відділенні інтенсивної терапії, але Розалі довелося залишатися там довше.

Лікарі кажуть, що випадок Ребеки рідкісний, але не єдиний. Процес подвійного зачаття пов’язують із суперфетацією, коли у ссавців відбувається одночасне виникнення більш ніж однієї стадії розвитку плоду.

Щаслива матуся вважає себе 14 жінкою у світі, якій вдалося зачати дитину, бувши вже вагітною.