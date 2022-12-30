У Великій Британії медичний центр Askern помилково розіслав своїм пацієнтам повідомлення про те, що у них рак легенів, замість різдвяного привітання.

Про це пише The Telegraph.

23 грудня медичний центр Askern, що поблизу Донкастера у Південному Йоркширі, надіслав помилкові листи про підтвердження раку легенів пацієнтам хірургічного відділення. Відтак, сотні пацієнтів отримали листи з діагнозом замість привітань.

У повідомленні людей також просили надати клініці DS1500 – це форма, яку заповнюють люди з невиліковними захворюваннями для отримання різноманітних виплат.

Після повідомлення про рак пацієнтам відразу ж надіслали листа з вибаченнями за неправильний діагноз та з побажаннями “веселого Різдва та щасливого Нового року”. Серед пацієнтів, які отримали повідомлення, був чоловік, який саме чекав результатів тесту на рак легенів.

57-річний забудовник Кріс Рід сказав, що це повідомлення довело його партнерку до сліз, і що він намагався зателефонувати в хірургію, але не зміг додзвонитися, оскільки лінії були зайняті. Тоді Кріс Рід пішов у хірургію, де дізнався, що повідомлення було помилковим і його результати таки негативні.

“Приблизно за годину вони перейшли від “у вас рак легенів” до “веселого Різдва”. Неймовірно”, – сказав він.

Деякі пацієнти висловили сумніви щодо того, чому таке делікатне повідомлення поширюється настільки неофіційно. Зазначимо, що медичний центр має майже 8 тисяч пацієнтів.