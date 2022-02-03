Компанія штучного інтелекту DeepMind із Великої Британії навчила штучний інтелект писати програмний код на конкурентному рівні з іншими програмістами. На змаганнях з людьми програма успішно виконала завдання середнього рівня й потрапила до 54% найкращих програмістів.

Про це повідомляє американський вебсайт про комп’ютерну техніку The Verge.

Перевіряла систему стосовно проблем кодування дочірня компанія Alphabet. Конкурс відбувався на платформі Codeforces. На ній програмісти з будь-якого куточка Землі можуть перевірити свої навички. Штучний інтелект згенерував абсолютно новий код, коли брав участь в десяти тестах. Тобто він не використовував жодний готовий шаблон.

На цій платформі щотижнево діляться проблемами у сфері програмування та видають рейтинги кодерів. Система схожа на оцінювання Elo, яка використовується в шахах.

“Я можу з упевненістю сказати, що результати AlphaCode перевершили мої очікування”, — сказав засновник Codeforces Майк Мірзаянов.

Спочатку засновник платформи був налаштований скептично. На його думку, у задачах часто потрібно не лише реалізувати алгоритм, а й ще розробити його. Проте за результатами конкурсу Майк Мірзаянов визнав, що AlphaCode зумів виступити на рівні нового перспективного конкурента.

Поки розробка знаходиться тільки на початковій стадії. У довгостроковій перспективі планується допомагати програмістам і тим, хто ними не є, в написанні кодування. Зокрема підвищити продуктивність або стимулювати нові способи створення програмного забезпечення.

Зазначимо, що багато інших компаній працюють зі схожими програмами. Наприклад, корпорація Microsoft та лабораторія AI OpenAI адаптували програму GPT-3. Вона займається тим, що генерує мову, для роботи в програмах автозаповнення, тобто закінчує рядки коду.

За останні роки розробники досягнули значного прогресу в розробці систем кодування зі штучним інтелектом, але вони далеко не готові взяти на себе роботу програмістів-людей. Вони часто створюють помилкові коди, а через те, що навчаються через загальнодоступні коди, то іноді реалізовують матеріал, захищений авторським правом. Попередньо відомо, що програми навчаються швидко, але навряд чи скоро зможуть повноцінно виконувати роль програмістів.