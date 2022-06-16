Британська газета Daily Express опублікувала повідомлення, в якому стверджувалось, що члени королівської родини "надають житло переселенцям" з України. Королівська родина приєдналася до тисяч британців, які пропонують притулок українцям після нападу РФ. Водночас члени королівської сім'ї, працюючи над багатьма проєктами, хочуть, щоб їхній внесок був конфіденційним.

Про це пише американський журнал Vanity Fair.

Вважається, що члени королівської родини не лише роблять великі грошові пожертви та публічно підтримують благодійні заклики, але й надають житло переселенцям з України.

Вони приєдналися до політиків, бізнес-лідерів та тисяч інших, запропонувавши розмістити деяких із шести мільйонів українців, які покинули свою країну перед обличчям найсерйознішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни. Майже 54 000 прибули до Великої Британії.

Одразу після вторгнення РФ, на початку березня королева Єлизавета II зробила рідкісне приватне пожертвування, яке, як кажуть, було “щедрим” — Комітету з надзвичайних ситуацій.

Водночас у виданні зазначили, що особи королівської сім’ї та особи, яким вони допомагають, залишаються нез’ясованими. Члени королівської родини працюють за лаштунками, аби їхній внесок був конфіденційним.

Букінгемський палац, який у березні заявив, що королівський будинок розглядає низку способів запропонувати практичну допомогу та підтримку українцям, відмовився розкривати детальніші відомості.

Внесок у допомогу зроблено після серії грошових пожертв, зроблених королевою, принцом Чарльзом і герцогинею Корнуольськими, а також герцогом і герцогинею Кембриджськими, які зібрали понад 300 мільйонів фунтів стерлінгів.

Своєю чергою, королева висловила власну підтримку Україні й іншими тоншими способами, одягнувши українські жовто-блакитні кольори та замовивши квіткові композиції в кольорах країни у Віндзорському замку.

“Ці речі, як правило, трапляються не випадково”, — зауважило королівське джерело виданню.

Менш стримані виявились Чарльз, Камілла, Вільям і Кейт, — вони виступили проти російської агресії та пообіцяли підтримати українську боротьбу під час зустрічей з українською діаспорою у Великій Британії.

На початку березня принц Вільям і Кейт Міддлтон, “засукавши рукави”, допомагали розібрати пакети в Українському культурному центрі Лондона, які спрямовувалися до людей у ​​регіоні. Окрім цього, за словами журналістів, вони також принесли “домашні брауні та батончики з мюслі, щоб поділитися з волонтерами”.

Двоюрідний брат королеви принц Майкл Кентський повернув Кремлю російську нагороду, орден Дружби, на знак протесту проти нападу.

Чарльз і Камілла зустрілися з українськими біженцями в Оттаві, де Камілла висловила підтримку усім українцям, звернувшись до родини, у котрої батько залишився воювати.

Преосвященний Володимир Кушнір, декан Українського православного собору Святої Софії в Монреалі, похвалив королівську родину за підтримку та звернувся до Чарльза та Камілли.

“Ми щиро вдячні королівській родині, її Величності та Вам особисто за вашу допомогу та підтримку Україні, яка сьогодні бореться за демократичні цінності, — наголосив він.

У березні під час візиту до Українського культурного центру в Лондоні принц Вільям зауважив, що його поколінню дуже дивно бачити таке в Європі.

“Ми всі за вами. Ми думаємо про вас. Ми відчуваємо себе такими марними”, – пояснив Вільям.

Він також похвалив українців за їх дух, а волонтерів, які надсилали допомогу, закликав триматися разом.

Щобільше, Вільям і Кейт також запропонували використовувати свій Королівський фонд для підтримки українців, які страждають від проблем із психічним здоров’ям після того, як стали свідками жахів війни.

“У жовтні 2020 року ми мали привілей зустрітися з президентом Зеленським і першою леді, щоб дізнатися про їхню надію та оптимізм щодо майбутнього України. Ми разом з Президентом і всім народом України, який мужньо бореться за це майбутнє”, – йдеться у заяві подружжя.

Британська королівська сім’я надзвичайно відверто висловлювалася щодо російського вторгнення в Україну та висловлювала свою підтримку народу країни.

Натомість ще досі питання полягає в тому, чи збиралися члени королівської родини приєднатися до тисяч британців, які запропонували житло деяким із 54 000 українців, які прибули до Великої Британії.

У виданні наголосили, що деякі члени королівської родини зараз роблять це, хоча воліють про це мовчати. Зрозуміло, що деякі королівські маєтки, зокрема заселені королівські палаци, де вони мають свої офіційні резиденції, мають міркування безпеки.

Королівська родина має горду історію забезпечення домівками евакуйованих та іноземних королівських біженців під час Другої світової війни. Багатьом може здатися доцільним, аби зараз родина також зробила свій аналогічний внесок у допомогу переселенцям.

На початку цього року понад 150 000 громадян Великої Британії підписалися на спонсоровану урядом програму розміщення тимчасово переміщених осіб з України. Однак менше ніж 54 000 потрапили в країну. Проблема, як стверджує BBC, полягає в небажанні уряду “видавати екстрені візи або взагалі скасувати візові вимоги для українців”. Також відомо, що з початку російського нападу 14 мільйонів українців покинули свої домівки.