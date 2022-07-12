Британська компанія Lush ухвалила рішення закрити магазини у РФ. Тимчасово будуть доступними лише інтернет-магазини, щоб розпродати складські запаси косметичної продукції.

Про це повідомило російське видання “Коммерсант“.

Компанія не змогла налагодити постачання до країни. Через російське вторгнення британський офіс зупинив роботу в РФ. Остання куплена партія товару залишилася в Ризі (Латвія).

Компанія продає великими партіями товар тільки партнерам. Тому паралельний чи “сірий” імпорт не можна застосувати у випадку з Lush. Раніше компанія списала свою частку у російському бізнесі.

У РФ працювали 48 магазинів компанії, але у липні залишилося лише 27 точок продажу. Британський виробник функціонував на російському ринку з 2001 року. Торік виторг “Лаш Раша” склав 1,6 млрд рублів, а прибуток – 95,5 млн рублів.

23 березня видання зазначало, що запасів продукції вистачить приблизно на три місяці. У квітні закрили третину магазинів та планували звільнити 200 співробітників.

В Україні ж працюють 15 магазинів Lush. Зазначимо, що Lush відомий тим, що не тестує продукцію на тваринах. Їхні принципи полягають в тому, щоб виготовляти товари вручну та з натуральних компонентів.