Про це повідомляє британський канал Sky News з посиланням на джерела.
Як сповіщалося, 15 жовтня у Великій Британії під час зустрічі з виборцями 25-річний зловмисник зарізав ножем депутата Консервативної партії Девіда Амесса. Парламентарієві надали екстрену медичну допомогу, але він помер на місці від отриманих поранень. Нападника відразу заарештували.
За даними ЗМІ, 25-річний Алі Гарбі Алі є громадянином Великої Британії сомалійського походження. Раніше він не потрапляв у поле зору британських служб безпеки.
Як з’ясували поліціянти, підозрюваний нетривалий час був пов’язаний з державною програмою Prevent (“Запобігання”), покликаної запобігти залученню людей в тероризм. Про його причетність до тероризму наразі не повідомляють.
- Раніше повідомлялося, що британська поліція розслідує вбивство депутата Девіда Амесса, як терористичний акт. Відділ боротьби з тероризмом очолив розслідування одразу після скоєння злочину.