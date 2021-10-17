Про це повідомляє британський канал Sky News з посиланням на джерела.

Як сповіщалося, 15 жовтня у Великій Британії під час зустрічі з виборцями 25-річний зловмисник зарізав ножем депутата Консервативної партії Девіда Амесса. Парламентарієві надали екстрену медичну допомогу, але він помер на місці від отриманих поранень. Нападника відразу заарештували.

За даними ЗМІ, 25-річний Алі Гарбі Алі є громадянином Великої Британії сомалійського походження. Раніше він не потрапляв у поле зору британських служб безпеки.

Як з’ясували поліціянти, підозрюваний нетривалий час був пов’язаний з державною програмою Prevent (“Запобігання”), покликаної запобігти залученню людей в тероризм. Про його причетність до тероризму наразі не повідомляють.