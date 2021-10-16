Про це повідомила британська агенція Reuters.
Як сповіщалося, 15 жовтня у Великій Британії під час зустрічі з виборцями 25-річний зловмисник зарізав ножем депутата Консервативної партії Девіда Амесса. Депутату надали екстрену медичну допомогу, але він помер на місці від отриманих поранень. Нападника відразу заарештували.
Зазначається, що відділ боротьби з тероризмом очолив розслідування одразу після скоєння злочину.
У ніч проти суботи 16 жовтня, столична поліція повідомила, що розслідує смертельне ножове поранення, як терористичний акт.
Початкове розслідування виявило, що “потенційна мотивація, пов’язана з ісламістським екстремізмом”.
В межах розслідування правоохоронці також провели обшуки за двома адресами в районі Лондона.
За словами слідчих, нападник діяв один.
Політики описують це, як напад на демократію.
Зауважимо, це другий подібний випадок протягом останніх п’яти років. У 2016 році депутата Лейбористської партії Брендана Кокса застрелили. У 2010 році представника лейбористів Стівена Тіммса двічі поранили ножем, коли він зустрічався на виборчій дільниці зі студентами. У 2000 році зарізали помічника депутата ліберал-демократа Найджела Джонса. Він намагався захистити політика від зловмисника, який йшов на нього з ножем.
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