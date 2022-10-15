Британська поліція висунула звинувачення активісткам, які облили супом картину Ван Гога

Про це повідомляє Reuters.
15 жовтня активістки кліматичної групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога “Соняшники”.
У Національній галереї Лондона заявили, що інцидент завдав незначних пошкоджень рамі, але сама картина не постраждала, згодом її знову показали.
Натомість поліція повідомила, що дві жінки віком 21 і 20 років постануть перед Вестмінстерським магістратським судом за звинуваченням у “злочинному пошкодженні рами картини Ван Гога “Соняшники”.
Крім того, ще один активіст також постане перед судом за звинуваченням у пошкодженні вивіски біля штаб-квартири поліції Нового Скотланд-Ярду у центрі Лондона.
Варто зазначити, що одна з активісток Фібі Пламмер під час інциденту заявила: “Чи мистецтво варте більше, ніж життя? Більше за їжу? Більше, ніж справедливість? Криза вартості життя спричинена викопним паливом – повсякденне життя стало недоступним для мільйонів голодних сімей – вони не можуть дозволити собі навіть розігріти банку супу”.
Також вона додала, що урожайність у світі знижується, а люди гинуть через кліматичні зміни у світі – мусони, лісові пожежі, посухи.
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