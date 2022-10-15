Британська поліція висунула звинувачення активісткам, які облили супом картину Ван Гога

Британська поліція висунула звинувачення у кримінальному злочині двом активісткам після того, як вони облили супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" у Національній галереї Лондона.

Про це повідомляє Reuters.

15 жовтня активістки кліматичної групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога “Соняшники”.

У Національній галереї Лондона заявили, що інцидент завдав незначних пошкоджень рамі, але сама картина не постраждала, згодом її знову показали.

Натомість поліція повідомила, що дві жінки віком 21 і 20 років постануть перед Вестмінстерським магістратським судом за звинуваченням у “злочинному пошкодженні рами картини Ван Гога “Соняшники”.

Крім того, ще один активіст також постане перед судом за звинуваченням у пошкодженні вивіски біля штаб-квартири поліції Нового Скотланд-Ярду у центрі Лондона.

Варто зазначити, що одна з активісток Фібі Пламмер під час інциденту заявила: “Чи мистецтво варте більше, ніж життя? Більше за їжу? Більше, ніж справедливість? Криза вартості життя спричинена викопним паливом – повсякденне життя стало недоступним для мільйонів голодних сімей – вони не можуть дозволити собі навіть розігріти банку супу”.

Також вона додала, що урожайність у світі знижується, а люди гинуть через кліматичні зміни у світі – мусони, лісові пожежі, посухи.