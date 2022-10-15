російсько-українська війна
15:59 Британська поліція висунула звинувачення активісткам, які облили супом картину Ван Гога
15:29 «Це – мій пріоритет»: нова президентка МКЧХ про доступ до військовополонених
15:06 Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9%» на підприємства, зруйновані під час війни
14:47 На шахті у Туреччині стався вибух: загинуло 40 осіб
14:36 На Луганщині ідентифікували понад 30 нових колаборантів, які вступили до окупаційних органів РФ
14:08 Російські співробітники нафтосервісної компанії Schlumberger почали отримувати повістки на роботі
13:39 До Білорусі прибули перші ешелони російських військових
13:29 Військові показали роботу української РСЗВ «Буревій» на фронті
13:08 Росіяни знищують великі будівлі на Луганщині, щоб там не могли розташуватись ЗСУ – Гайдай
12:48 На Харківщині в одній могилі виявили тіла двох чоловіків зі слідами катувань
12:29 «Вони його ненавиділи»: експідлеглий нового командувача «спецоперацією» РФ в Україні Суровікіна розповів, як служив під його керівництвом
12:27 Донеччина: за добу окупанти обстріляли 11 населених пунктів
11:58 П’ять країн ЄС пропонують запровадити проти Білорусі такі ж санкції, як і проти РФ
11:36 Росія намагається знищити роботу Starlink – Ілон Маск
11:14 Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу на 400 млн доларів
11:12 На звільненій території Херсонщини СБУ виявила штаб-квартиру окупантів, у якій, зокрема, зберігався дитячий одяг у військовому стилі
10:20 Росія заблокувала комюніке країн МВФ з закликом припинити повномасштабну війну в Україні
09:49 Корупція та погана логістика залишаються основними причинами невдач російських військ – британська розвідка
09:27 Міноборони Фінляндії не надає росіянам дозвіл на купівлю нерухомості
09:05 Протягом ночі окупанти обстрілювали Дніпропетровщину: поранено двох осіб
08:09 Вранці окупанти завдали ракетного удару по Київщині
08:03 Окупанти обстріляли Запоріжжя дронами-камікадзе та ракетами: ціллю росіян стали об’єкти інфраструктури
07:38 15 жовтня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:18 Вночі місцями мороз, а вдень – до +18: прогноз погоди на 15 жовтня
00:58 Співробітники ФСБ та «Вагнера» попросили притулок у Франції та дають свідчення про воєнні злочини РФ

14 жовтня

23:43 Доходи РФ від експорту нафти скоротилися до найнижчого показника 2022 року
23:20 На Запорізькій АЕС відновили резервне електропостачання — МАГАТЕ
22:46 Лукашенко протягом тижня передав Путіну майже 70 танків — ЗМІ
22:19 Обстріл Запоріжжя 9 жовтня: кількість жертв зросла до 15
21:01 «Бавовна» в Бєлгороді: горить підстанція та зникло світло
20:49 Помер зірка «Гаррі Поттера» Роббі Колтрейн, відомий роллю Геґріда

Британська поліція висунула звинувачення активісткам, які облили супом картину Ван Гога

Британська поліція висунула звинувачення у кримінальному злочині двом активісткам після того, як вони облили супом картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" у Національній галереї Лондона.

Субота, 15 жовтня 2022, 15:59
Підтримати

Зображення: www.reuters.com

Про це повідомляє Reuters.

15 жовтня активістки кліматичної групи Just Stop Oil облили томатним супом картину Вінсента Ван Гога “Соняшники”.

У Національній галереї Лондона заявили, що інцидент завдав незначних пошкоджень рамі, але сама картина не постраждала, згодом її знову показали.

Натомість поліція повідомила, що дві жінки віком 21 і 20 років постануть перед Вестмінстерським магістратським судом за звинуваченням у “злочинному пошкодженні рами картини Ван Гога “Соняшники”.

Крім того, ще один активіст також постане перед судом за звинуваченням у пошкодженні вивіски біля штаб-квартири поліції Нового Скотланд-Ярду у центрі Лондона.

Варто зазначити, що одна з активісток Фібі Пламмер під час інциденту заявила: “Чи мистецтво варте більше, ніж життя? Більше за їжу? Більше, ніж справедливість? Криза вартості життя спричинена викопним паливом – повсякденне життя стало недоступним для мільйонів голодних сімей – вони не можуть дозволити собі навіть розігріти банку супу”.

Також вона додала, що урожайність у світі знижується, а люди гинуть через кліматичні зміни у світі – мусони, лісові пожежі, посухи.

Теги: активісти, Велика Британія, Вінсент Ван Гог, екоактивісти, звинувачення, картини, мистецтво, соняшники

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook