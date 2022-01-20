Народний депутат України, політик та журналіст Володимир Ар‘єв отримав інформацію, що нещодавно привезена британська протитанкова зброя, знаходиться на митних складах, однак ніхто не займався її розмитненням.

Про це повідомив народний депутат Володимир Ар‘єв у Facebook.

Щойно від надійного джерела отримав інформацію, що привезена днями британська протитанкова зброя, яку так потребує українська армія опинилась на митних складах і досі ніхто навіть не займався її розмитненням і передачею Збройним Силам України”, – ствердив народний депутат.

Букви звернулися за коментарем, однак у Державній митній службі України відмовилися давати відповіді на запитання. Наразі було надіслане офіційне звернення та запит на публічну інформацію.

Володимир Ар‘єв звернувся до чинної влади та попередив, що “нехлюйство і саботаж в такий час, як зараз, і є справжня державна зрада”. А також додав, що у разі відсутності змін у ситуації “будуть наслідки для всіх причетних”.