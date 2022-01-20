Про це повідомив народний депутат Володимир Ар‘єв у Facebook.
Щойно від надійного джерела отримав інформацію, що привезена днями британська протитанкова зброя, яку так потребує українська армія опинилась на митних складах і досі ніхто навіть не займався її розмитненням і передачею Збройним Силам України”, – ствердив народний депутат.
#Букви звернулися за коментарем, однак у Державній митній службі України відмовилися давати відповіді на запитання. Наразі було надіслане офіційне звернення та запит на публічну інформацію.
Володимир Ар‘єв звернувся до чинної влади та попередив, що “нехлюйство і саботаж в такий час, як зараз, і є справжня державна зрада”. А також додав, що у разі відсутності змін у ситуації “будуть наслідки для всіх причетних”.
- Нагадаємо, що Велика Британія вже розпочала процес постачання Україні нового пакету систем безпеки для підвищення оборонних можливостей.
- Також в Адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну. Обговорюють надання більшої кількості зброї та боєприпасів на тлі можливої ескалації військової агресії Росії.
- Раніше Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання запчастин, що комплектують військову броньовану техніку, в одній з військових частин Хмельницької області.
- Bloomberg: Українська армія сьогодні є значно потужнішою, ніж у 2014 році, коли не змогла протистояти анексії Криму Росією. Проте через брак зброї та недофінансування не зможе дати необхідну відсіч Путіну у разі нападу.