Про це повідомив народний депутат Володимир Ар‘єв у Facebook.

Щойно від надійного джерела отримав інформацію, що привезена днями британська протитанкова зброя, яку так потребує українська армія опинилась на митних складах і досі ніхто навіть не займався її розмитненням і передачею Збройним Силам України”, – ствердив народний депутат.
#Букви звернулися за коментарем, однак у Державній митній службі України відмовилися давати відповіді на запитання. Наразі було надіслане офіційне звернення та запит на публічну інформацію.
Володимир Ар‘єв звернувся до чинної влади та попередив, що “нехлюйство і саботаж в такий час, як зараз, і є справжня державна зрада”. А також додав, що у разі відсутності змін у ситуації “будуть наслідки для всіх причетних”.