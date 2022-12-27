Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Великої Британії.
За інформацією британських розвідників, протягом останніх 48 годин бойові дії залишаються зосередженими навколо Бахмутського напрямку Донецької області та поблизу Сватового у Луганську.
Росія продовжує часті невеликі атаки на цих територіях, хоча їм не вдається завоювати багато територій.
У розвідці Великої Британії також зазначили, що нещодавно, ймовірно, до Білорусі було перекинуто армійців 1-ої гвардійської танкової армії РФ.
“Ймовірно, це формування проводило навчання перед розгортанням і навряд чи матиме підрозділи підтримки, необхідні для приведення його в бойову готовність”, – наголосили розвідники.
- На думку експертів з розвідки Великої Британії, в обороні на багатьох ділянках фронту головною проблемою для російських військ може бути нестача навченого персоналу та засобів спостереження.