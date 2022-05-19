За останні тижні в Росії звільнили одразу декількох старших командирів, які, на думку Кремля, зробили недостатньо на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє міністерство оборони Сполученого Королівства з посиланням на дані британської розвідки.

Зокрема, з посад звільнили:

Сергія Киселя – генерал-лейтенанта, який командував елітною 1-ою гвардійською танковою армією. З посади звільнили за те, що не зміг захопити Харків.

Ігоря Осипова – віцеадмірала який командував Чорноморським флотом РФ. Ймовірно, був звільнений після затоплення крейсера “Москва”.

Валерія Герасимова – начальника генштабу РФ. Скоріш за все, офіційно залишається на своїй посаді, однак незрозуміло, чи довіряє йому президент РФ Володимир Путін.

У розвідці Великої Британії наголосили, що в російській військовій системі процвітає культура “приховування та пошуку козлів відпущення”.

Чимало офіційних осіб, причетних до повномасштабного вторгнення в Україну, ймовірно, будуть робити все, аби зняти з себе провину за невдачі Росії.