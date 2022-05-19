Про це повідомляє міністерство оборони Сполученого Королівства з посиланням на дані британської розвідки.
Зокрема, з посад звільнили:
- Сергія Киселя – генерал-лейтенанта, який командував елітною 1-ою гвардійською танковою армією. З посади звільнили за те, що не зміг захопити Харків.
- Ігоря Осипова – віцеадмірала який командував Чорноморським флотом РФ. Ймовірно, був звільнений після затоплення крейсера “Москва”.
- Валерія Герасимова – начальника генштабу РФ. Скоріш за все, офіційно залишається на своїй посаді, однак незрозуміло, чи довіряє йому президент РФ Володимир Путін.
У розвідці Великої Британії наголосили, що в російській військовій системі процвітає культура “приховування та пошуку козлів відпущення”.
Чимало офіційних осіб, причетних до повномасштабного вторгнення в Україну, ймовірно, будуть робити все, аби зняти з себе провину за невдачі Росії.
“Вірогідно, це створить додаткову нагрузку на російську централізовану модель управління та контролю, оскільки офіцери все частіше стараються перекласти ухвалення ключових рішень на начальство. У таких умовах Росії буде важко повернути собі ініціативу”, – повідомили у розвідці.
- Нагадаємо, у НАТО не очікують значних перемог для будь-якої сторони російсько-української війни найближчими тижнями. Водночас в Альянсі переконані, що Україна зможе повернути собі окуповані РФ території.
- Також повідомлялось, що через весняний призов та численні повідомлення про відряджання російських строковиків на війну проти України росіяни підпалюють військкомати. Наразі зафіксовано вже 11 таких випадків.