Про це свідчить щоденний звіт Міноборони Великої Британії.

Присутність офіцерів ЗС РФ на передовій призвела до підвищених втрат і показала неготовність їхніх колег до перехоплення ініціативи лідерства. Російські командувачі рідко делегують оперативні повноваження підлеглим. Саме тому вони не мають важливого досвіду у лідерстві.

“Проте не помітно, щоб присутність цих командувачів на передовій якось покращила чи змінила оперативний задум. Успіхам росіян продовжують заважати недоліки планування та підтримки”, – йдеться в огляді.

На полі бою командування вищого рівня має значні ризики. З початку вторгнення це спричинило непропорційно великі втрати серед старших офіцерів РФ.

У результаті сили волога повільніше реагують на невдачі. Окупанти не можуть змінювати свій підхід на полі бою. Британська розвідка припустила, що подібна проблема зберігатиметься надалі. Зокрема через нестачу досвіду оперативного командування у тих офіцерів, яких призначають замість вбитих.