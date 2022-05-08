Про це свідчить щоденний звіт Міноборони Великої Британії.
Присутність офіцерів ЗС РФ на передовій призвела до підвищених втрат і показала неготовність їхніх колег до перехоплення ініціативи лідерства. Російські командувачі рідко делегують оперативні повноваження підлеглим. Саме тому вони не мають важливого досвіду у лідерстві.
“Проте не помітно, щоб присутність цих командувачів на передовій якось покращила чи змінила оперативний задум. Успіхам росіян продовжують заважати недоліки планування та підтримки”, – йдеться в огляді.
На полі бою командування вищого рівня має значні ризики. З початку вторгнення це спричинило непропорційно великі втрати серед старших офіцерів РФ.
- Нагадаємо, контрнаступ українських сил на північний схід від Харкова може принести успіх найближчими днями або тижнями. ЗСУ значно прорвались вперед та можуть просунутися до кордону з Росією.
- Розпочалась сімдесят четверта доба героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню. Ворог не припиняє наступальну операцію на східних областях.