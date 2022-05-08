Російські офіцери та старші командири з початку вторгнення в Україну мають значні втрати серед власних лав. Ймовірно керівництво РФ спонукало їх приймати командування, але суттєвих результатів це не дало.

Про це свідчить щоденний звіт Міноборони Великої Британії.

Присутність офіцерів ЗС РФ на передовій призвела до підвищених втрат і показала неготовність їхніх колег до перехоплення ініціативи лідерства. Російські командувачі рідко делегують оперативні повноваження підлеглим. Саме тому вони не мають важливого досвіду у лідерстві.

“Проте не помітно, щоб присутність цих командувачів на передовій якось покращила чи змінила оперативний задум. Успіхам росіян продовжують заважати недоліки планування та підтримки”, – йдеться в огляді.

На полі бою командування вищого рівня має значні ризики. З початку вторгнення це спричинило непропорційно великі втрати серед старших офіцерів РФ.

У результаті сили волога повільніше реагують на невдачі. Окупанти не можуть змінювати свій підхід на полі бою. Британська розвідка припустила, що подібна проблема зберігатиметься надалі. Зокрема через нестачу досвіду оперативного командування у тих офіцерів, яких призначають замість вбитих.