Британська співачка Еллі Голдінг заспівала українською мовою пісню "Ой у лузі червона калина" разом з солістом Pianoбой Дмитром Шуровим, публічно підтримавши Україну.

Про це йшлося в етері телеканалі ICTV.

Світова зірка приїхала до Києва для участі у саміті перших леді та джентльменів, організований дружиною президента України Оленою Зеленською.

За її словами, протягом дня вона встигла прогулятися Києвом, відвідати Михайлівський золотоверхий монастир та кілька виставок. Вона також зазначила, що захоплюється мужністю українців, які протистоять Росії у жорстокій війні, а згодом додала, що важливо аби російсько-український конфлікт не переріс у нескінченний.

Артистка сказала кілька слів щодо українців, які виїхали за кордон, проте продовжують просувати українське та розповідати про те, що відбувається в державі.

Також Еллі назвала Україну “годівницею Європи”, говорячи про українські поля, які побачила з вікна потягу.