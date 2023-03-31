Про це повідомляє пресслужба Асоціації на сайті.
“Як було сказано тоді, ми хотіли надіслати чіткий сигнал російській і білоруській державам, що їхні дії в Україні є предметом міжнародного засудження. Ми й надалі вважаємо, що це був правильний курс дій, і хочемо подякувати всім, хто його підтримував”, – йдеться в заяві LTA.
Втім, зазначається, що через введену минулого року заборону Світовий тенісний тур (ATP) і Жіноча тенісна асоціація (WTA) наклали на британців свої обмеження та погрожують припинити членство, якщо заборону повторять і цього року.
У LTA додали, що підтримка України “залишається незмінною”, а росіяни та білоруси повинні підписувати декларації про нейтралітет.
Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення Вімблдону є “аморальним”, закликавши уряд Великої Британії відмовити гравцям у візах.
“Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину”, – вважає міністр.
- Понад 300 фехтувальників написали лист до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Міжнародної федерації фехтування (FIE) з проханням переглянути рішення про повернення до змагань російських та білоруських спортсменів.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав рішення керівництва МОК (Міжнародного олімпійського комітету) щодо дозволу росіянам виступати на змаганнях “скандалом та зрадою”.
- Крім того, український ексфутболіст та тренер Андрій Шевченко закликав МОК не допускати до змагань російських та білоруських спортсменів. На його думку, такі дії можуть стати сигналом для світової спільноти про нібито завершення війни в Україні.
- З 24 лютого 2022 року від рук російських загарбників загинуло 184 українських спортсмени.