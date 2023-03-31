Про це повідомляє пресслужба Асоціації на сайті.

“Як було сказано тоді, ми хотіли надіслати чіткий сигнал російській і білоруській державам, що їхні дії в Україні є предметом міжнародного засудження. Ми й надалі вважаємо, що це був правильний курс дій, і хочемо подякувати всім, хто його підтримував”, – йдеться в заяві LTA.

Втім, зазначається, що через введену минулого року заборону Світовий тенісний тур (ATP) і Жіноча тенісна асоціація (WTA) наклали на британців свої обмеження та погрожують припинити членство, якщо заборону повторять і цього року.

У LTA додали, що підтримка України “залишається незмінною”, а росіяни та білоруси повинні підписувати декларації про нейтралітет.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення Вімблдону є “аморальним”, закликавши уряд Великої Британії відмовити гравцям у візах.

“Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину”, – вважає міністр.