У 2022 році Британська тенісна асоціація (LTA) заборонила російським та білоруським гравцям відвідувати свої заходи. Проте вже цього року вони скасували заборону, запевняючи, що все ще підтримують Україну.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації на сайті.

“Як було сказано тоді, ми хотіли надіслати чіткий сигнал російській і білоруській державам, що їхні дії в Україні є предметом міжнародного засудження. Ми й надалі вважаємо, що це був правильний курс дій, і хочемо подякувати всім, хто його підтримував”, – йдеться в заяві LTA.

Втім, зазначається, що через введену минулого року заборону Світовий тенісний тур (ATP) і Жіноча тенісна асоціація (WTA) наклали на британців свої обмеження та погрожують припинити членство, якщо заборону повторять і цього року.

У LTA додали, що підтримка України “залишається незмінною”, а росіяни та білоруси повинні підписувати декларації про нейтралітет.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення Вімблдону є “аморальним”, закликавши уряд Великої Британії відмовити гравцям у візах.

“Чи припинила Росія свою агресію або звірства? Ні, просто Вімблдон вирішив піти назустріч двом співучасникам злочину”, – вважає міністр.