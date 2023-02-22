Британські Challenger прибудуть в Україну вже навесні – Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що танки Challenger 2 можуть почати надходити в Україну вже "навесні".

Про це глава оборонного відомства розповів Reuters.

Велика Британія вже провела базову підготовку понад 10 000 українських армійців для боротьби з безпілотниками, а з кінця січня навчає танкові екіпажі, що, за словами міністра, частково є доказом провідної ролі країни у підтримці України.

Лондон може запропонувати Україні більше своїх танків на додаток до 14 обіцяних, проте це залежатиме від оборонних потреб країни, зауважив Воллес.

Міністр відвідав полігон на південному заході Великої Британії, де українські військові вчаться керувати танками в бойових умовах. У заяві міністерства оборони сказано, що навчання “продовжується в темпі” і триватиме кілька тижнів.

Воллес додав, що Велика Британія спільно з союзниками не похитнеться, поки українці протистоятимуть РФ на полі бою.

Ми продовжуватимемо надавати можливості, необхідні для підтримки України, стільки, скільки буде потрібно”, — наголосив він.

Велика Британія та інші західні країни цього року посилили свої зобов’язання військової допомоги Україні, пообіцявши танки та бронетехніку, а також далекобійні ракети. Лондон також запропонував розпочати навчання українських пілотів на західних винищувачах.

29 січня на територію Великої Британії прибули українські танкові екіпажі для навчання на танках Challenger 2. У курсі підготовки братимуть участь близько 60 захисників.

15 січня у Сполученому Королівстві підтвердили постачання танків. Країна звітувала про ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90. Велика Британія стала першою державою, яка вирішила відправити свою важку бронетехніку в Україну.

Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом з іншими країнами-партнерами, демонструючи міцність підтримки України на міжнародному рівні”, – додали у відомстві.

Заступник британського Міноборони Алекс Чокл висловлював сподівання, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.

Зауважимо, що в Євросоюзі вирішили підготувати вдвічі більше бійців Збройних сил України, ніж планувалося. Додатково планують тренувати 15 тисяч військових.

Довідка. Challenger 2 — основний бойовий танк третього покоління сухопутних військ Великої Британії, який перебуває на озброєнні армій Сполученого Королівства та Оману. Його спроєктувала та побудувала британська компанія Vickers Defence Systems, нині відома як BAE Systems Land & Armaments.