Про це повідомляє пресслужба Міноборони Великої Британії у своєму розвідувальному огляді у Twitter.
За словами британських розвідників, у Росії створюють численні канали та підставних осіб для поширення дезінформації.
Так, одним із компонентів є просування інформації від підставних осіб або неперевірених джерел у соціальних мережах, що потім поширюються у популярні, чи державні ЗМІ.
Так, джерело інформації “затуманюються”, аби РФ було легше дистанціюватися від такого повідомлення. Згодом росіяни просувають оманливі фрагменти наративу, маскуючи власні інтереси.
Зазначається, що російські державні суб’єкти представляють маніпульовані наративи як організовано, так і ситуативно. Наразі їхні чинні пріоритети майже напевно включають дискредитацію українського уряду та зменшення міжнародної підтримки України.
- За даними Міністерства юстиції США, китайські ботоферми посилюють російську пропаганду в США та поширюють фейки. Десятки акаунтів об’єднує те, що вони намагалися видати себе за справжніх американців.
- У Кропивницькому кіберфахівці нейтралізували ботоферму, яка створила близько трьох тисяч фальшивих акаунтів й діяла на користь російських спецслужб.
- У Хмельницькій області виявили ботоферму, яка “розганяла” фейки про ситуацію на фронті і закликала українців ухилятися від мобілізації. “Замовниками послуг” були представники російських спецслужб.