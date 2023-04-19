У Великій Британії назвали використання російською державою систематичні інформаційні операції як один з головних елементів стратегії у повномасштабній війні.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Великої Британії у своєму розвідувальному огляді у Twitter.

За словами британських розвідників, у Росії створюють численні канали та підставних осіб для поширення дезінформації.

Так, одним із компонентів є просування інформації від підставних осіб або неперевірених джерел у соціальних мережах, що потім поширюються у популярні, чи державні ЗМІ.

Так, джерело інформації “затуманюються”, аби РФ було легше дистанціюватися від такого повідомлення. Згодом росіяни просувають оманливі фрагменти наративу, маскуючи власні інтереси.

Зазначається, що російські державні суб’єкти представляють маніпульовані наративи як організовано, так і ситуативно. Наразі їхні чинні пріоритети майже напевно включають дискредитацію українського уряду та зменшення міжнародної підтримки України.