Британські розвідники заявили, що протягом останніх місяців окупанти значною мірою припинили розгортання батальйонно-тактичних груп в Україні, оскільки вони продемонстрували деякі недоліки.

Про це йдеться в розвідувальному огляді міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, концепція БТГ відігравала важливу роль у російській армії протягом останніх десяти років. Вона передбачала, що батальйони інтегровані з повним спектром допоміжних підрозділів, зокрема з бронетехнікою, розвідкою та артилерією.

За словами розвідників, внутрішні недоліки концепції БТГ були виявлені під час високоінтенсивних, широкомасштабних боїв в Україні. До прикладу, відносно невелика кількість піхоти, що надають БТГ, часто виявляється недостатньою.

Також децентралізований розподіл артилерії не дозволив РФ повністю використати свою перевагу в кількості гармат.

Поза тим, у Великій Британії відзначили, що лише деяких командирів БТГ наділили повноваженнями гнучко використовувати можливості так, як це було передбачено моделлю БТГ.