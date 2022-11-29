Про це йдеться в розвідувальному огляді міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Зазначається, концепція БТГ відігравала важливу роль у російській армії протягом останніх десяти років. Вона передбачала, що батальйони інтегровані з повним спектром допоміжних підрозділів, зокрема з бронетехнікою, розвідкою та артилерією.
За словами розвідників, внутрішні недоліки концепції БТГ були виявлені під час високоінтенсивних, широкомасштабних боїв в Україні. До прикладу, відносно невелика кількість піхоти, що надають БТГ, часто виявляється недостатньою.
Також децентралізований розподіл артилерії не дозволив РФ повністю використати свою перевагу в кількості гармат.
Поза тим, у Великій Британії відзначили, що лише деяких командирів БТГ наділили повноваженнями гнучко використовувати можливості так, як це було передбачено моделлю БТГ.
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