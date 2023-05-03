Британські розвідники назвали цілі останніх російських ракетних атак по Україні

У розвідці Великої Британії прокоментували нещодавні ракетні удари росіян по Україні. Фахівці назвали ймовірні цілі ракетних обстрілів.

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

Зазначається, що вночі 28 квітня та 1 травня російські окупанти завдали ракетних ударів по Україні. Ракетні обстріли здійснені вперше за майже два місяці, адже востаннє окупанти били ракетами 9 березня 2023 року.

Ракети були випущені дальньою авіацією, а саме стратегічними бомбардувальниками Ту-95 та Ту-160 з використанням ракет Х-101 та Х-555.

Фахівці зауважили, що під час обох обстрілів окупанти використали значно меншу кількість ракет,інаж раніше. Це може свідчити про те, що РФ намагається відновити свої запаси.

Також у розвідці наголосили, що цього разу окупанти не націлювали ракети на енергетичну інфраструктуру України.

“Обидва останні удари були, ймовірно, зосереджені на українській військовій, промисловій та логістичній інфраструктурі” – мовиться в огляді.