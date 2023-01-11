Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Зазначається, що 8 січня 2023 року міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення спільних російсько-білоруських тактичних льотних навчань на своїй території з 16 січня по 1 лютого 2023 року.
Тоді авіакоригувальники зафіксували прибуття всього 12 Мі -8 вертольотів підтримки та ударних вертольотів Мі-24 і Ка-52, пишуть британські розвідники. Зокрема, літак із позначкою “Z” приземлився на авіабазі Мачуліщі під Мінськом.
У Великій Британії впевнені, що нове розміщення російської авіації в Білорусі, швидше за все, “є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України”. Попри те, що РФ утримує в Білорусі велику кількість сил, вони здебільшого залучені до навчань, додають у розвідці Сполученого Королівства.
“Навряд чи вони стануть надійною наступальною силою”, — додали в огляді.
- В Європейському Союзі пригрозили Білорусі та Ірану санкціями через військову підтримку Росії у війні проти України.
- У міністерстві оборони США не бачать ознак того, що Білорусь має намір вступити у війну Росії проти України на боці РФ.
- Президент Росії Володимир Путін розглядає тимчасово окупований Крим та Республіку Білорусь як території для проведення ядерних провокацій.