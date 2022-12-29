У розвідці Великої Британії зазначили, що вдруге за останні тижні на аеродром Енгельса було здійснено атаку БПЛА. Це стало можливим через недостатню кількість систем ППО у росіян.

Про це йдеться у звіті розвідки Сполученого Королівства.

Вранці 26 грудня російську авіабазу Енгельс атакували безпілотниками. Це сталось вже вдруге за останні три тижні.

У російських ЗМІ повідомили, що безпілотні літальні апарати завдали удару по одній з основних баз стратегічного бомбардування Росії.

“Росія протягом тривалого часу приділяла дуже високу увагу збереженню передової наземної протиповітряної оборони, але стає все більш очевидним, що їй важко протистояти повітряним загрозам усередині Росії”, – зазначили розвідники.

Це могло статись через те, що система ППО середньої дальності, така як SA-22 “Панцир” – які, як правило, відіграють важливу роль у протидії БПЛА – зараз дуже потрібна поблизу лінії фронту в Україні. Тому росіянам, ймовірно. не вистачає ППО для надійного захисту всередині РФ.