1 липня ВМС РФ створили новий Азовський військово-морський округ зі штабом в окупованому українському портовому місті Маріуполь. Британські розвідники пояснили, які завдання він виконуватиме.

Джерело: Twiiter міноборони Великої Британії

Підпорядкований Чорноморському флоту РФ новостворений округ, за даними російських окупантів, командуватиме вісьмома військовими кораблями, серед яких три сучасних корвети класу “Каракурт”, які можуть запускати крилаті ракети “Калібр”.

Азовське море є життєво важливим морським простором для Росії, оскільки воно з’єднує її внутрішні водні шляхи з міжнародними морськими шляхами.

У контексті війни Азовське море є альтернативним варіантом військового постачання, якщо сухопутні маршрути Росії до півдня України будуть знищені.

“Азовський військово-морський округ, ймовірно, зосередиться на підтримці матеріально-технічних і контрпартизанських завдань, звільнивши основні кораблі ЧФ для зосередження на ударних операціях на великі відстані та розмістити морську силу далі за кордон”, – резюмували фахівці.