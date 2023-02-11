Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
9 лютого 2023 року глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що припинив свою схему вербування російських в’язнів для участі у війні проти України.
Дані Федеральної служби виконання покарань Росії вже свідчать про зниження темпів набору ув’язнених із грудня 2022 року.
“Новини про суворі реалії “Вагнера” в Україні, ймовірно, дійшли до ув’язнених і зменшили кількість бажаючих воювати”, – зазначили британські розвідники.
На думку фахівців, ключовим фактором припинення схеми, ймовірно, є все більше пряме суперництво між міністерством оборони Росії та “Вагнером”. Регулярні російські війська, ймовірно, зараз також розгорнули переважну більшість резервістів, призваних за “частковою мобілізацією”.
“Російське керівництво стоїть перед важким вибором: або продовжувати виснажувати свої сили, згортати цілі, або провести нову форму мобілізації”, – наголосили у британській розвідці.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу посилює конфлікт із вагнерівцями й не згадує їх в “успішних” бойових діях, натомість всі “здобутки” присвоює військовим ЗС РФ.