У британській розвідці зауважили, що останніми тижнями темпи вербування російських ув'язнених до ПВК "Вагнер" суттєво знизились. Основним фактором припинення цієї схеми може бути зростаюче протистояння між міноборони РФ та очільником приватної військової компанії Євгеном Пригожиним.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

9 лютого 2023 року глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що припинив свою схему вербування російських в’язнів для участі у війні проти України.

Дані Федеральної служби виконання покарань Росії вже свідчать про зниження темпів набору ув’язнених із грудня 2022 року.

“Новини про суворі реалії “Вагнера” в Україні, ймовірно, дійшли до ув’язнених і зменшили кількість бажаючих воювати”, – зазначили британські розвідники.

На думку фахівців, ключовим фактором припинення схеми, ймовірно, є все більше пряме суперництво між міністерством оборони Росії та “Вагнером”. Регулярні російські війська, ймовірно, зараз також розгорнули переважну більшість резервістів, призваних за “частковою мобілізацією”.

“Російське керівництво стоїть перед важким вибором: або продовжувати виснажувати свої сили, згортати цілі, або провести нову форму мобілізації”, – наголосили у британській розвідці.