21 лютого президент Росії Володимир Путін виступив зі зверненням до Федеральних зборів РФ. Це була його перша промова про стан нації з 2021 року.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Під час свого виступу Путін чітко заявив, що має намір продовжувати так звану “спеціальну військову операцію” в Україні.

Він також звинуватив Захід у тому, що він став “символом повної та безпринципної брехні” і повідомив про зупинення участі Росії у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

Загалом під час виступу Путін продовжив войовничий тон, який був у всіх його промовах протягом останніх шести місяців. Водночас він не заявив про жодні практичні заходи, які могли дозволити війська РФ вийти з поточного глухого кута на полі бою.

“Путін продовжує подавати суперечливий наратив про екзистенціальну боротьбу, водночас наполягаючи, що в Росії все гаразд і йде за планом. Це робить обидва повідомлення неефективними”, – резюмували британські розвідники.